/670566/الوحدة-المحلية-لمدينة-بني-سويف-تنفذ-عدة-حملات-مكثفة-لرفع-إشغالات-الطريق-العام

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف "برئاسة المحاسب هاني الجويلي" حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام بمحيط سوق الدهشوري وميدان حارث وميدان المحطة وشارع صفية زغلول وشارع الدهشوري وأحمد عرابي وميدان المديرية، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ وذلك حفاظاً على الوجه الحضاري للمدينة، ونفاذا للقانون.

الوحدة المحلية لمدينة بني سويف تنفذ عدة حملات مكثفة لرفع إشغالات الطريق العام وإزالة مخلفات الشوارع

كما قام مشروع النظافة برفع الأتربة والمخلفات والقمامة من شارع 23 يوليو وشارع حافظ وشارع صفية زغلول وشارع عبد السلام عارف وميدان الزراعيين وحاتم رشدي وميدان مولد النبي وميدان الحمام وشارع صلاح سالم وجسر إسلام، بينما قامت إدارة الحدائق باستكمال قص وتهذيب الأشجار بشارع مجمع المحاكم وتجميل طريق الإبراهيمية وشارع بور سعيد ومحيط نادي المعلمين وشارع 17 بحى بني سويف الجديدة.

ومن جانبها تقوم الوحدات القروية برفع المخلفات وصيانه الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد ، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بتطهير مصرف المحيط، وترعة إهناسيا وترعة الحاجري بقرية بنى عفان وفرع عمار1 وفرع عمار2 وقدتم رفع 120 طنا نواتج تطهير، تطهير، هذا بالإضافة إلى صيانة أعطال 20كشافا لرفع مستوى الإنارة العامة بالطريق السريع.

في حين قامت الوحدة المحلية لقرية إبشنا بمتابعة إصلاح كسر ماسورة مياه بخط الشرب الرئيسي بقرية السعادنة، حيث تم إعادة توصيل الخدمة للمواطنين، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بتركيب أشرطة الليد على الطريق الزراعي وتركيب اللافتات والعلامات الإرشادية بأسماء القرى ونظافة ورفع المخلفات من المدخل الجنوبي للمدينة ومحيط الكنائس بدائرتها.