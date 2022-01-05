/670568/محافظ-بورسعيد-يتابع-موقف-الخطة-الاستثمارية-المقترحة-للعام-المالى-الحالي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا لمتابعة موقف وملامح الخطة الاستثمارية المقترحه للعام المالى 2021/2022، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والأجهزة المعنية.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعرض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد فى جميع القطاعات.

وأكد اللواء عادل الغضبان ، على أهمية أن تشمل الخطة الاستثمارية المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن على كافة الاصعدة. وفي سياق اخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل بأحياء المحافظة، وأعمال إدارات التحصيل الإلكتروني بالأحياء، موجها بتكثيف جهود الأحياء لتحصيل المتآخرات المستحقة، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و عدد من الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية قيام أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل في تحصيل المتأخرات المستحقة على الإيجارات والنظافة وتكثيف العمل في الإدارات المختصة بهذا الشأن وأكد على أهمية المتابعة لملف تحصيل المتاخرات الإيجارية والتى يتم استغلالها في دعم العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بورسعيد.

كما استقبل محافظ بورسعيد، وفداً من جامعة السوربون الفرنسية، ضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلاب كلية الاقتصاد بالجامعة، بهدف إطلاعهم على المشروعات التنموية والقومية والسياحية بالمحافظة وذلك بقاعة السفيرة فايزة ابو النجا بديوان عام المحافظة.

محافظ بورسعيد يتابع موقف الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى الحالي

ورحب محافظ بورسعيد بوفد الجامعة مقدما لهم الشكر علي زيارتهم للمحافظة وتفقد عدد من الاماكن، وتم عرض فيلميين حول إنجازات المحافظة فى العديد من المجالات.

وأشاد المحافظ بمكانة الجامعة التي تعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم، ودورها المعرفي والثقافي والبحثي بما يجعلها منارة معرفية وتعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد جهود إنشاء و تطوير عددا من المشروعات التنموية والخدمية والقومية على أرض بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد كانت أولى محافظات الجمهورية فى تطبيق مشروعات التحول الرقمي الجديد والتأمين الصصحي الشامل، واللذان ساهما فى تحقيق طفرة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن المشروعات تهدف فى المقام الأول للارتقاء بحياة المواطنين، من خلال إنشاء وتطوير المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن المواطنين والزائرين لمسوا هذه الطفرة فى محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتابع موقف الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى الحالي

ومن جانبه أثنى LENDJEL، مدير الدراسات العليا بكلية النقل الدولي بجامعة السوربون، على إدارة هيئة قناة السويس الناجحة لهذا المرفق العالمي، مما جعلها هدفًا هامًا لإطلاع الدارسين بالجامعة على مثل هذه النماذج البارزة في إدارة مشروعات واستراتيجيات النقل البحري، ليتكون لدى الطلاب نظرة احترافية عن كيفية الإدارة الناجحة.

في ختام الزيارة، قدم محافظ بورسعيد درع المحافظة لـ LENDJEL، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين الفرنسي والمصري.

و أشاد LENDJEL، بجهود الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على أرض بورسعيد متمنيا مزيد من النجاح والتقدم لمدينة بورسعيد.