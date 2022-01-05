لا أقول المسيحيين..رئيس النواب يهنئ المصريين بعيد الميلاد 

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دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

عيد الميلا المجيد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: لا أقول المسيحيين ولكن أقول المصريين لأننا كلنا نسيج واحد، كل عام والمصريين جميعا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

هذا وأخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، الرأي النهائى على 5 مشروعات بقوانين سبق وناقشها المجلس في جلساته السابقة.

وجاءت قائمة القوانين كالتالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وشهدت الجلسة مداعبة من رئيس المجلس، للنواب، عقب التصويت على مشروعات القوانين، قائلا: شكرا لكم على الفقرة الرياضية" وجاءت تلك المداعبة من رئيس المدجلس، نظرا لأن المجلس صوت على كل مشروع قانون على حده، وقوفا.