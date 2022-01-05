/670573/خطوات-الاستعلام-عن-فاتورة-الغاز-من-موقع-شركة-بتروتريد-يناير-2022

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من موقع شركة بتروتريد يناير 2022 ، تجرى العديد من عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من أجل معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بفواتير الغاز.

دوت الخليج

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من موقع شركة بتروتريد يناير 2022

وقبل التطرق إلى خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من موقع شركة بتروتريد يناير 2022، يلزم الإشارة إلى إمكانية القيام بعملية الاستعلام ومن ثم تسديد ذلك إلكترونيًا.

انظر رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من موقع شركة بتروتريد يناير 2022

وهناك عدد من الخطوات التى تتصل بالاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2022، أولها الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة حيث ستقوم بتسجيل الدخول مباشرة عبر رابط الشركة المخصص للاستعلام والتسديد، ويمكنك الضغط على الرابط التالي هنــــــا.

وعند الدخول إلى موقع شركة بتروتريد، تقوم بالخطوة التالية وهى إدخال رقم اشتراك العميل وأيضًا رقم العداد، والبيانات الأخرى المتصلة بالأمر وتحديد الفاتورة من أجدد الفواتير والخاصة بشهر يناير من العام الحالي.

وما على العميل الراغب فى الاستعلام عن قيمة الفواتير السابقة إلى أن يضغط على خان «اعرض» لتظهر بعد ذلك قيمة استهلاك العميل، بما يتناسب مع قراءة العداد الخاصة.

ونشير فى السطور التالية طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا، وذلك من خلال العديد من الطرق المتاحة سواء إلكترونيًا أو الذهاب للقيام بعملية التسديد، وبالنسبة للسداد من خلال الموقع يكون الأمر بتحديد المحافظة ومن ثم اختيار السداد الإلكتروني واتباع الخطوات التى من شأنها دفع الفواتير.