/670537/محافظ-سوهاج-يترأس-اجتماع-اللجنة-المختصة-بضوابط-توزيع-جبانات-أخميم-الجديدة-بحي-الكوثر

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة المختصة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتوزيع جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، بحضور المستشار محمود زين المستشار القانونى للمحافظة و الأستاذ حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وممثلي إدارات " الشئون القانونية، والمتابعة الميدانية، والتفتيش المالي والإداري، والأملاك "، أعضاء اللجنة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتناول الاجتماع مناقشة ضوابط وشروط توزيع 176 " مقبرة "، بجبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، على أبناء مدينة أخميم عوضا عن الجبانات القديمة التي تم منع الدفن بها، ومن أهم تلك الشروط أن يكون المستفيد من أبناء مدينة أخميم الأصليين أو مقيم إقامة دائمة بها، وألا يكون المتقدم أو أحد أفراد عائلته قد تسلم حوش بالجبانات الجديدة، أو تسلم 4 مقابر فردية فأكثر،

كما يقصر حق من يخصص له حوش أو مقبرة على حق الانتفاع فقط ولا يجوز البيع أو التنازل عن الحوش أو المقبرة لأشخاص آخرين، وفي حالة حدوث ذلك تؤول الملكية للوحدة المحلية ويلغى التخصيص، وفي حالة تساوي المتقدمين في الشروط الموضوعة من قبل اللجنة يتم عمل قرعة علانية.

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة عمل حصر على الطبيعة للمستحقين؛ ليتم التوزيع العادل مقبرة جديدة مقابل مقبرة قديمة، على أن يتم تخصيص 4 مقابر للصدقة بواقع 4 عين للسيدات، و4 عين للصدقة للرجال.

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب اساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

واشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل انه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين اداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومنها بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب المنتجة ودراسة المشكلات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحى وعقد دورات تدريبية فى مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى وتوجيه الباحثين لاجراء بحوث فى مجال المياه وفتح باب التسجيل بالدراسات العليا الموجهة لمجال مياه الشرب والصرف الصحى.