/670549/النائبة-رشا-إسحاق-تبرز-أهم-مشاركاتها-بمجلس-الشيوخ-في-اول-ايام-عام-٢٠٢٢

قالت النائبة رشا اسحاق، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، وأمين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن عام 2022 عام جديد يحمل الخير في طياته لكل المصريين، ويسعى مجلس الشيوخ لتحقيق أمال المصريين التي وضعها على عاتقة، ولا يكل او يمل من مناقشات لا تنتهي، وفي بداية هذا العام شهد المجلس شعلة من النشاط ناقش خلالها العديد من الموضوعات الهامة ومن ابرز ما تم داخل المجلس التالي:

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

_ موافقة مجلس الشيوخ علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، مع مناقشة ٣٩ مادة منه في حضور معالي الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة .

حيث جاء مشروع القانون ليحقق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، و ازالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية لتتوافق مع معايير العمل الدولية و الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر .

_ عقد جلسة مشتركة بين اعضاء لجنة الصحة و هيئة مكتب لجنة حقوق الانسان في حضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الاوقاف لاستكمال الدراسة حول حل مشكلة الزيادة السكانية في مصر ودور ائمة وزارة الاوقاف كدور محوري مؤثر لتغيير ثقافة المجتمع.

مجلس الشيوخ

- اجتماع لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي مع مسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تفعيل دور مؤسسات و جمعيات العمل المدني في عام ٢٠٢٢ و الذي اطلق عليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المجتمع المدني .

و مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود تركي بشأن منح الجمعيات الاهلية في مصر مهلة ٦ شهور اضافية لتوفيق اوضاعها الرسمية تفعيلا لدورها في مجال خدمة تنمية المجتمع .

_ اجتماع مشترك بين لجنة الصحة و هيئة مكتب حقوق الانسان مع الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية لاستكمال مناقشة دراسة مقترحات حل مشكلة الزيادة السكانية و دور دار الافتاء و شيوخها الاجلاء لنشر الوعي و الرد علي شكوك الناس حول قضية تنظيم النسل .

_ اجتماع مشترك بين لجنة الصحة و هيئة مكتب حقوق الانسان مع المجلس القومي للسكان و المجلس القومي للأمومة و الطفولة لمناقشة التحديات التي تواجه عمل المجلس و طرح جميع الرؤي و الافكار التي تساهم في حل القضية السكانية في مصر.