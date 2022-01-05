/670550/وكيلة-القوى-العاملة-إطلاق-نسخة-جديدة-من-تطبيق-منتدى-شباب-العالم-نافذة-هامة-لمناقشة-توصياته

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، بالاستعدادات التى تقوم بها الدولة لاطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، موضحة أن إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum، من أهم التجهيزات التى توفر سرعة التواصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم.

دوت الخليج

وكيلة القوى العاملة: إطلاق نسخة جديدة من تطبيق منتدى شباب العالم نافذة هامة لمناقشة توصياته

وأكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن هذا التطبيق سيتيح لكافة المستخدمين من كل البلدان الاطلاع على فعاليات المنتدى، مما يسهم فى انتشاره وابراز الدور الذى يقدمه فى مناقشة الكثير من القضايا العالمية الهامة، كما يسهم هذا التطبيق فى اطلاع الجمهور على كافة التوصيات التى خرج بها الحاضرين من الشباب، مما يساعد فى ترجمتها على أرض الواقع.

انطلاق منتدى شباب العالم

وكانت أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum على Apple Store وGoogle Play ليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم.