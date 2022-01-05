بنك ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وقع محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بروتوكول تعاون مع آية عمر القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، ووفقا للاتفاق فإن بنك ناصر الاجتماعى سيقوم بفتح حساب رئيسى للمؤسسة بالبنك لتلقى التبرعات والهبات والوصايا والمنح المقدمة لصالح نشاط وأهداف المؤسسة.





كما سيتم إتاحة شراء شهادات "زاد الخير" وتوجيه عوائدها لصالح التبرعات المالية للمؤسسة، حيث سبق وطرح البنك الشهادة والتى أجيزت من دار الإفتاء المصرية للعمل بها شرعا وقانونا كهبة مشروطة أو صدقة جارية.

ووفقا للبروتوكول سيتم فتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام ضمن المشروع القومى للادخار الاجتماعى (أولادنا مستقبلنا، بنت الملك)، وفقا للكشوف المرسلة من المؤسسة ويكون فتح الحسابات من خلال جميع فروع البنك المنتشرة فى كل ربوع الجمهورية وفقا للقواعد المصرفية المتبعة فى هذا الشأن هذا بالإضافة إلى تمكين ذوى الهمم فى القرى المستهدفة من خلال كافة الوسائل التى تعيد دمجهم فى المجتمع وجعلهم قادرين على العمل وتمكينهم اقتصادیا، كما سيتم توفير فرص عمل للفئات المستهدفة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا لتحويلهم من متلقى دعم إلى طاقات منتجة وذلك وفقا للبحوث والدراسات والترشيحات الميدانية المقدمة من المؤسسة ووفقا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك وإتاحة تمويل المشروعات المجمعة " حضانات الأعمال الصناعية والحرفية.

وقال عشماوى إن البنك يوفر الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من خلال توظيف رأس المال ليكون فى خدمة كل المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة باستحدث العديد من البرامج الإتمانية التى تركز على التمكين الاقتصادى سواء للمرأة من خلال مبادرة مستورة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وتمكين الشباب من خلال تعزيز مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهى الصغر مثل مبادرات النقل التشاركى او مبادرات التعليم الفنى المختلفة هذا بجانب مساهمة البنك فى شركة المصريين والتى تعتبر من أوائل الشركات التى تم إنشاؤها بغرض تنفيذ الأعمال اللوجيستية تحقيقا لأهداف الدولة لتقديم خدمات النقل والتسويق والمبيعات وتنفيذ المشروعات.

وأضاف أنه سيتم تكوين قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين ووضع خارطة عمل لتحقيق نطاق وأهداف البروتوكول من خلال أعمال وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة وبنك ناصر الاجتماعى ولجان الزكاة التابعة لإشراف البنك والمنتشرة فى كافة ربوع الجمهورية ويبلغ عددها 3327 لجنة

وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة، مؤكدا على بذل الجهود المشتركة للمساهمة فى تحقيق أهداف " حياة كريمة " من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق " حياة كريمة لأسرهم وذويهم، وحثهم على الانضمام لمنظومة الشمول المالى.