تحيا مصر يوزع 12 طن مواد غذائية و2000 بطانية فى قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل صندوق تحيا مصر لليوم الخامس على التوالى، تنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية لتوفير المواد الغذائية والأغطية للأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرتى بالهنا والشفا، وشتاء آمن.





من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق نظم قافلة جديدة صباح اليوم بمحافظة قنا، وذلك لتوفير 12 طن مواد غذائية جافة، و2000 بطانية لنحو 1000 أسرة مستحقة مقيمة بقرى حجازة قبلى، والعليقات، وقوص.

وأضاف أنه تم أيضا تنظيم قافلتين بمحافظة أسيوط وواحة سيوة، بداية الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار الأنشطة التى ينفذها الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية من موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظات هذا الشتاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح عبد الفتاح، أن قوافل الحماية الاجتماعية يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، وبالتنسيق مع شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن قافلة قنا تم تنظيمها بالتعاون مع بنك مصر ومؤسسة أهل الرشاد.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إلى أن الشراكة الناجحة مع أطراف العمل المجتمعى، كان لها أثرا إيجابيا فى تنوع أدوات الصندوق الموجهة لرعاية الأسر المستحقة، لافتا إلى أنه خلال العام الماضى تعاون الصندوق مع 41 مؤسسة مجتمع مدنى، بالإضافة إلى أكثر من 100 شركة ساهمت فى مشروعات ومبادرات الصندوق، وكذلك اتحاد بنوك مصر، فضلا عن ما يقرب من 5 ألاف متطوع.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية فى العمل الخيرى بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتين للمساعدات الإنسانية فى العالم خلال عامى 2020 و2021 وهى: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبى).