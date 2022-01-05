محافظ المنيا يتابع حالة المصابين بحادث تصادم بالصحراوى الغربى (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، حالة المصابين فى حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية 8، بمستشفى المنيا العام، إذ أسفر الحادث عن وفاة اثنين وإصابة 10 أشخاص.





وأعرب القاضى عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية. وكلف محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه المحافظ الشكر للأطقم الطبية على ما يبذلوه من جهد فى عملهم خلال الفترة الأخيرة. رافق المحافظ، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا.

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