مصر للطيران تطلق حملة ترويجية لمنتدى شباب العالم  (صور)

جدة - نرمين السيد - أنهت الشركة الوطنية مصر للطيران استعداداتها للمشاركة فى المنتدى فى دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى منتدى شباب العالم.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قد أكد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران، لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم الذى يمثل أهمية كبيرة فى تعزيز مكانة مصر ودورها الريادى بين دول العالم.

ومن جانبه صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية هى الناقل الرسمى لوفود لمنتدى شباب العالم من منطلق دورها الوطنى فى رعاية العديد من الأحداث والمؤتمرات الدولية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا.

وأضاف بأن مصر للطيران ستنظم ٨٠ رحلة إلى شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير الحالى بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بدءاً من المحطات الخارجية بمختلف المطارات حول العالم وصولا إلى مطارى القاهرة وشرم الشيخ وحتى المغادرة بعد انتهاء أعمال المنتدى.

وقامت فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال ضيوف المنتدى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للوفود للمشاركة وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة "الكرنك" ، كما تم إطلاق حملة ترويجية للمنتدى من خلال وضع شعاره على متن جميع طائرات الشركة الوطنية وعلى جميع مقاعد الرحلات الدولية والداخلية " Head Rest ".. وكذلك وضع ملصقات دعائية على معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الإرضية للترويج للحدث.