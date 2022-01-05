الوزراء: المصابون بـ أوميكرون أقل احتياجا للذهاب للمستشفيات بـ20%

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائى محلياً وعالمياً.





واستهل الوزير العرض بمستجدات موقف المتحور أوميكرون، حيث أشار إلى أن المصابين بهذا المتحور قل احتياجهم للذهاب للمستشفيات بنسبة 20%، كما قل الاحتياج للبقاء لمدة يوم واحد بالمستشفى بنسبة 40%، مستطرداً أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة فى حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة، كما أن الجرعة المعززة من تلك اللقاحات تظهر فعالية بنسبة 85% فى الشفاء من كورونا، كما أن الجرعة المعززة التى تم تقديمها للعاملين فى مجال الرعاية الصحية ساهمت فى وقايتهم من دخول المستشفيات وتزويدهم بمقاومة قوية ومستقرة.

كما تطرق الوزير إلى الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم توريد حوالى 122.2 مليون جرعة، سواء من لقاحات تامة الصنع، أو فى صورة مواد خام للتصنيع المحلى، من مختلف أنواع اللقاحات، وقد تم استهلاك نحو 57.4 مليون جرعة أولى وثانية، ومتبقى نحو 64.8 مليون جرعة.

وتناول الوزير الموقف التنفيذى لتلقى اللقاح محلياً، مشيراً إلى أنه تم التوسع فى أعداد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا لتصل إلى 1.4 ألف مركز، من بينها 324 مركزاً بالمستشفيات، و180 مكتباً لأغراض السفر، و 243 مركزاً بمراكز الشباب، لافتاً إلى أن الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، تلقت نحو 144.7 ألف جرعة أولى وثانية، وحصلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً على نحو 1.2 مليون جرعة أولى وثانية.

وفيما يتعلق بجهود التوسع فى العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا لمواجهة المتحورات، أوضح الوزير أنه تم التعاقد من أجل توفير عدة عقارات مضادة لفيروس كورونا، وهى عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة فايزر بالحصول على جرعات تكفى لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار"إيفوشيلد"، من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفى لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلى لعقار "مولنوبيرافير"، إنتاج شركة ميرك، والذى انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.