الجرعة الثالثة التنشيطية آمنة وفعالة يمكنك الحصول عليها بعد مرور 6 شهور...

تدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية، المواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) تلقي اللقاح حيث تم توفيره داخل العديد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لإتاحة الفرصة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين. الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا..https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

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