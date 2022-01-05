أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 622 لسنة 2021 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية . ونصت المادة الأولى من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم – على تعيين 67 نائبا لرئيس محكمة النقض .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.