في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة، 7 / 1 / 2022م في تمام الساعة ( التاسعة صباحًا)، إلى مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة ، وتضم (عشرة) علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " العمل شرف" وذلك على النحو التالي: 1. د / أيمن علي أبو عمر - وكيل الوزارة لشئون الدعوة - مسجد ضياء الحق 2. أ.د/ حسين سيد مجاهد حسن - الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر - مسجد الحرمين 3. د / محمد السيد نصار - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد البشير النذير 4. الشيخ/ عماد أحمد عثمان أحمد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد الدربي 5. د / عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة - مسجد العنود 6. الشيخ/ أحمد عبد الله أحمد بكير - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد عباد الله الذاكرين 7. الدكتور محمد الصغير إسماعيل محمد - مدير إدارة المقارىء - مسجد فتح الإسلام 8. الشيخ/ عبد الرازق سيد عبد الرازق إبراهيم - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد العرايشية 9. الشيخ / حسن عبد الكريم عسران - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد الشهيد حمزة 10. الشيخ/ محمد وجيه مبروك عبد العال - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد أنس بن مالك (الفتح) والوزارة تتمنى لهم التوفيق ،،،

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى مدينة الأمل عزبة الهجانة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.