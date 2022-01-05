تفاصيل رصف «البصرة و المقابر» بالجيزة.. صور

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدداً من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطه الإستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات حي العجوزة في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتوسعه لعدداً من الشوارع والتي شملت تنفيذ وضع الطبقة السطحية بشارعي عدن و البصرة و ذلك ضمن أعمال خطة الرصف للعام الحالى لما لتلك الشوارع من أهمية لتهالك طبقه الطريق .

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات رفع كفاءة وإعادة الشئ لأصلة لعددآ من الشوارع بقطاع أرض اللواء بتركيب بلاط أنترلوك حيث شملت شوارع فوزى عبد الحليم ومحمد أحمد عمر وسيد عطوة من الصفطاوى حتى يمين المحور و شارع المزرعة من الطريق الابيض حتى شمال المحور .

وتابع محافظ الجيزة مجهودات أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكه بشارع عثمان محرم إستعدادآ لتطويرالشارع ورصفه وذلك لكونه أحد الشريان المرورية الهامة المؤدية لشوارع الهرم ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين مما سيساهم بشكل ملحوظ في تيسيرالحركة المرورية بأحياء الطالبية والعمرانية .

كما قام حي الوراق بالبدء في أعمال رصف شارع المقابر بمنطقه طناش حيث تم وضع الطبقة الرابطه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي وجاري إستكمال الأعمال .

وأكد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعه إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطه الإستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الإستفادة منها للمواطنين .