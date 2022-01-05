رسمياً.. جمال علام يفوز بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

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إقيمت انتخابات اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء، حيث تواجد عدد كبير من ممثلي أندية الدوري الممتاز في الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث اسفرت الانتخابات على فوز القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد

وجاء كالأتي: قائمة جمال علام 109 صوت قائمة محمد إبراهيم 6 أصوات عدد 1 صوت باطل.

بينما حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد باطل.

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.

أما القائمة الإحتياطية تضم كلا من، مصطفى لطفى، شريف عبد المنعم، نجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

قبل غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تقديم قائمة جديدة لتتواجد في الانتخابات من أجل منافسة جمال علام.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي في جلسته الطارئة بتقديم أوراق الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

وجاءت قائمة المرشحين للانتخابات كالتالي:

محمد إبراهيم سالم محمد "منصب الرئيس"

محمد حسني محمد أبو دهب "نائب الرئيس"

مؤمن زكريا جاد مصطفى "عضوية مجلس إدارة"

أسامة محمود أحمد حسين "عضوية"

محمد حسن محمد حسن "عضوية"

مصطفى محمد خليفة عبد اللطيف "عضوية"

حامد مرتضى حامد أبو دهب "عضوية"

إسلام عبد رب النبي أبو العلا "عضوية"

نيفين جمال عبد الرحيم عثمان "عضوية"

مصطفى لطفي عبد اللطيف زيدان "قائمة إحتياطية"

شريف عبد المنعم محمد أحمد "قائمة إحتياطية"

نجلاء شبل أمين عبد البر "قائمة إحتياطية".

ويتضمن جدول الأعمال إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة حتى نهاية 2024 وتحديدا بعد انتهاء أولمبياد باريس والمقرر لها يوليو وأغسطس من نفس العام، بجانب اعتماد الميزانية والحساب الختامى للعام المنقضى واعتماد راتب المدير التنفيذى باتحاد الكرة.