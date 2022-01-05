/670588/إسرائيل-تهاجم-بطلة-هاري-بوتر-لدعمها-فلسطين

انتشرت ظاهرة تضامن العديد من المشاهير عالمياً لقضية فلسطين بشكل كبير، وآخرهم بطلة فليم «هاري بوتر» الممثلة العالمية إيما واتسون.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل تضامن إيما واتسون بطلة فيلم «هاري بوتر».

إيما واتسون تدعم فلسطين

تلقت بطلة «هاري بوتر» الممثلة العالمية إيما واتسون، إشادات واسعة، قابلتها موجة من الانتقادات، بعد أن أعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، عبر نشر تدوينة لناشطة تدعى سارة أحمد. ونشرت إيما صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل"، حيث نقلت تدوينة للناشطة سارة أحمد، قالت فيها: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأردفت: "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".

مهاجمة إسرائيل لـبطلة هاري بوتر

على جانب آخر، هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يدعى جلعاد إردان إيما واتسون.

وقال في "تويتر": "قد ينجح الخيال في هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة، يمكن أن يقضي على شرور حماس التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب سأكون مع ذلك!" في إشارة لسلسلة أفلام هاري بوتر التي تتحدث عن "السحر" ولعبت واتسون دور بطولتها.

ردود فعل رواد التواصل الأجتماعي

وقد أيد رواد التواصل الأجتماعي إيما واتسون بشكل كبير وقاموا بدعمها، ونعرض بعض ردود الفعل فيما يأتي.

وسط دعم الكثير من رواد مواقع التواصل الأجتماعي.

وكانت تغريدة آخرى تدعمها وتطلب المساعدة والعون لها مكتوب فيها:”يا جماعو لو سمحتوا ادخلوا عند إيما واتسون وادعموها علي بوست فلسطين عشان اليهود خاربين الدناي في الكومنتس”.

بالإضافة لتغريدة أخرى تدعمها مكتوب فيها:”أحب اشكرها إنها قالت كلمة حق”.

وأضافت “اللي مدعمهاش مشاهير الخنازير دول فعلا الطيور على أشكالها تقع”.

دعم العديد من المشاهير عالمياً لفلسطين

ولا تعد واتسون أول شخصية مشهورة عالمياً تدعم فلسطين، ففي عام 2021، شاركت عارضة الأزياء الفلسطينية-الهولندية بيلا حديد في مسيرة في نيويورك، وذلك احتجاجاً على العنف المتبع في فلسطين، كما استخدمت بإنتظام منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الاقتباسات تضامناً مع الشعب الفلسطيني".

وفي عام 2019، قال المغني جون ليجند: "إنها وجهة نظر تقدمية أن نتحدث عن حقوق الفلسطينيين"، بينما كتبت الممثلة سوزان ساراندون في تغريدة لها عام 2021: "نتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود" مضيفة:”والعالم يراقب”.