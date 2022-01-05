/670598/حياة-كريمة-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-بنك-ناصر-الاجتماعي-لتنمية-قرى-الريف-المصرى

وقعت مؤسسة حياة كريمة، اليوم، بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، سعياً لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية والذي يتضمن تمكين وخلق فرص عمل للمواطنين بقرى مبادرة حياة كريمة.

دوت الخليج

حياة كريمة توقع برتوكول تعاون مع بنك ناصر

جاء ذلك بحضور آية عمر القماري - رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وأ/ محمد عشماوي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

يأتي هذا التعاون المشترك بقيام بنك ناصر الاجتماعي بفتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام ضمن المشروع القومي للادخار الاجتماعي (أولادنا مستقبلنا، بنت الملك) من خلال الكشوف المرسلة من المؤسسة، بالإضافة إلى تمكين ذوي الهمم في القرى المستهدفة من خلال كافة الوسائل التي تعيد دمجهم في المجتمع وجعلهم قادرين على العمل وتمكينهم اقتصاديا، كما سيتم توفير فرص عمل للفئات المستهدفة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا وذلك وفقا للبحوث والدراسات والترشيحات الميدانية المقدمة من المؤسسة.

البنك سيوفر الخدمات المصرفية والاجتماعية لتقديم حياة كريمة للمواطنين

كما سيقوم البنك بتوفير الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من خلال توظيف رأس المال ليكون في خدمة كافة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة واستحداث برامج إنمائية تركز علي التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مبادرة "مستورة" بالتعاون مع صندوق دوت الخليج، وتمكين الشباب من خلال تعزيز مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر مثل "مبادرة النقل التشاركي" أو "مبادرات التعليم الفني المختلفة" ، بجانب مساهمة البنك في شركة المصريين والتي تعتبر من أوائل الشركات التي أنشئت بغرض تنفيذ الاعمال اللوجستية تحقيقا لأهداف الدولة لتقديم خدمات النقل والتسويق والمبيعات وتنفيذ المشروعات، كما سيقوم بنك ناصر بفتح حساب رئيسي للمؤسسة لتلقي التبرعات والمنح المقدمة لصالح اهداف ونشاط المؤسسة، بجانب اتاحة شراء شهادات "زاد الخير" وتوجيه عوائدها لصالح التبرعات المالية لمؤسسة حياة كريمة.

كما يتضمن بروتوكول التعاون تكوين قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين لوضع خارطة عمل لتحقيق نطاق واهداف البروتوكول من خلال أعمال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة وبنك ناصر الاجتماعي ولجان الزكاة.