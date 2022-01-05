/670595/أيمن-أبو-العلا-يقترح-تبني-مشروع-قومي-للنهوض-بالقطن-المصري

اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتبني مشروع قومي لاستعادة أمجاد القطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

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وأوضح النائب أن اقتراحه يتضمن توافق كافة الوزارات المعنية في المشروع، بحيث تكون هناك خطوات متكاملة لإصلاح أوضاع القطن المصري.

وقال أبو العلا: دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، خطوة لاستعادة عرش وتاج القطن المصري عالميا، إلا أنها خطوة صغيرة من خطوات أكثر لابد أن تقوم بها الحكومة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أن تأتي متأخر خيرا ألا تبدأ، قائلا: تأخرنا كثيرا في خطوات إصلاح القطن، والذي يمثل ثروة مصر الحقيقية.

أيمن أبو العلا يقترح تبني مشروع قومي للنهوض بالقطن المصري

وأعلن أبو العلا، موافقته باسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددا على ضرورة تبني مشروع قومي لاستعادة أمجاد الذهب الأبيض.

وحرص أيمن أبو العلا، على توجيه التهنئة لجموع المصريين بمناسية عيد الميلاد المجيد.