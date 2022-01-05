الابتزاز الجنسى للفتيات.. خطوات يجب اتخاذها فورا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد دوت الخليج طرق وخطوات الإبلاغ عن تلك القضايا.

من جانبه طالب المجلس القومى للمرأة، بالتوجه إلى مكتب الشكاوى لتقديم المساعدة، أو الاتصال بالخط الساخن للمجلس 15115 أو عن طريق الواتس آب 01007525600، أو تقديم بلاغ على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/.

كما يمكن الاتصال على 108 من أى هاتف وسيرد عليك ضابط متخصص، وإبلاغ إدارة مكافحة جرائم الحاسبات بمقر وزارة الداخلية فى التجمع الخامس، والاتصال بأرقام الإدارة 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.