محافظ الفيوم: تنفيذ 41 مشروعا لرصف الطرق خلال 2021

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 37 مشروعا لرصف الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضى 2021 بقيمة 164 مليون و825 ألف جنيه، فيما يجرى استكمال تنفيذ 4 مشروعات أخرى بتكلفة إجمالية 70 مليون و747 ألف جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق.





وأضاف الأنصارى أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دورا مهما فى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذى سيؤدى بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشددا على عدم السماح بإجراء أى أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظا على المال العام.

فيما أوضحت المهندسة إيمان صدقى مدير عام الطرق، أن مشروعات الرصف التى تم الانتهاء منها تشمل شارع كفر عمر بمركز أبشواى، وشارع سعد زغلول من مسجد عاشور حتى كوبرى كفر عمر، ورصف طريق أبو شنب/ الخالدية، وطريق الرواشدية/ كحك بحرى، وطريق مدخل أبشواى حسن كاسح، وطريق السحارة/ الريان، وطريق الفيوم سنرو من الأسفلت الجديد حتى مدخل الجلابة "مزدوج"، وطريق عمر بن الخطاب بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، ومن ميدان السبيل حتى مفارق الكنيسة، وشارع المشير، ورصف شارع المصرف بأبو جنشو.

كما تم الانتهاء من رصف شارع المدابغ بدءا من ميدان السلخانة حتى شارع الملك الصالح، وشارع الإدارة التعليمية بالجون، وشارع يوسف وهبى أمام حى غرب حتى عزبة فرحات، والشارع المتفرع من المنطقة الأزهرية حتى شارع جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم، وشارع مستشفى الزهراء/ كوبرى باغوص، وشارع السوق القديم من المحكمة حتى شارع مسجد عزام، وشارع الكنيسة من ميدان الساعة حتى مدخل العمدة، والطريق المؤدى إلى الحملة الميكانيكية بداية شارع المرادنى، وشارعى على الصاوى، والدكتور لطفى العيسوى بالمسلة، وطريق على فراج من أول الكوبرى حتى مجمع المدارس.

كما تشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها رصف طريق الفيوم/ بيهمو "مزدوج" حتى عزبة الدوار، والفيوم/ تلات/ سيد بيه، وطريق دمشقين أول الكوبرى حتى المساكن، وطريق تلات/ منشاة سكران، وطريق دمو، واستكمال طريق دار السلام/ فرقص، وطريق معصرة صاوى/ كفر محفوظ، وطريق الإنجليز، وطريق العدوة/ أبوكليب، وطريق مفارق أبو كليب/ سرسنا، وطريق مفارق الروضة تجاه منشاة الجمال ومن عزبة سليم حتى قسم شرطة الروضة، وطريق سنورس بيهمو "مزدوج"، كما تشمل المشروعات رصف طريق العسال/ الروبيات/ العزيزية بعد الكتلة السكنية بالروبيات حتى مدخل البرانى، وطريق العسال/ الروبيات بعد الكتلة السكنية بالروبيات حتى بداية المصرف واستكمال خليفة يونس حتى مفارق العسال خارج الكتلة السكنية، وطريق جرفس/ منشاة عطيف/ مطرطارس.

وأضافت مدير عام الطرق، أنه يجرى حاليا استكمال الطريق الربع دائرى للقطاع الأول والثانى بطول 3 كم، والقطاع الثالث بالطريق الربع دائرى بطول 700 متر، وطرق أبشواى/ جبر السياحى حتى الكنيسة بطول 1,1كم، ومحور دار الرماد بطول 1 كم.