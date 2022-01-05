ضبط 9 عملات أثرية و شمعدان أثرى بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - ضبطت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولى 9 عملات معدنية ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، و شمعدان من النحاس الأصفر من عصر الخديوى إسماعيل، و ذلك قبل مغادرتهم البلاد.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن المضبوطات كانت ضمن أمتعة راكبين مسافرين إلى الخارج، و أنه فور الاشتباه فى أثرية المضبوطات وإبلاغ الوحدة الأثرية، تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الفحص والمعاينة حتى تم التأكد من أثريتها وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وعلية تم تحرير محضر وإحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة.

و أشار حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن العملات المضبوطة تشمل على 3 عملات ذهبية من العصر البيزنطي، صور على وجه العملة الأولى والثانية صورة نصفية للإمبراطور قسطنطين الثانى مرتديا تاج وممسكا بصليب ويحيط به كتابات بيزنطية، وتحمل على الظهر مدرج يعلوه صليب ويحيط به كتابات، أما العملة الثالثة فعليها صورة كاملة للإمبراطور هيراكليوس مع ابنائه، وتحمل على الظهر مدرج يعلوه صليب يحيط به كتابات بالبيزنطية.