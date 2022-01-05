«طوّر وغيّر».. «الاتصالات» تنظم مبادرة تدريب لمهارات العمل الحر

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير مصر" للتنمية ومنصة Begin التابعة لشركة "فودافون"، برنامج لتدريب الشباب على مهارات العمل الحر، فى إطار مبادرة "طور وغير".





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