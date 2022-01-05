لتنمية الوعى.. «البحوث الإسلامية» يوجه قافلتين دعويتين إلى الفيوم وأسيوط

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد فى بيان اليوم الأربعاء، إن برنامج عمل القوافل التى أطلقها المجمع يستهدف التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع؛ من خلال الانتشار فى مدن وقرى محافظات الجمهورية، من أجل طرح القضايا التى تلامس واقع الناس وتعالج المشكلات المجتمعية التى تواجههم، من خلال المناقشة المباشرة معهم والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها فى بناء الوطن وتحقيق المحبة والرحمة بين الناس.
وأضاف عياد أن اللقاءات والندوات التى يعقدها أعضاء القوافل تستهدف بشكل كبير شريحة الشباب لدعمهم معنويا وتنمية جانب الوعى لديهم، سواء فيما يتعلق بقدرتهم على فهم كل ما يحيط بهم أو البعد عن المغالطات الفكرية، التى تستهدف النيل من عقولهم، بالإضافة إلى السعى لبث الأمل فى نفوسهم ليكونوا على وعى كبير بالتحديات التى تستهدف أمن الوطن.
وأشار إلى أن هذه القوافل تركز على توعية المواطنين بسماحة الإسلام بصورة واضحة وميسرة، فضلا عن التأكيد على معانى القيم الأخلاقية والإنسانية ومساعدة الناس والوقوف بجانبهم فى أزماتهم المختلفة.
أوضح الأمين العام إلى أن برنامج عمل القوافل يتضمن عقد ندوات ولقاءات فى المصالح الحكومية المختلفة، وأن المجمع يعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة فى تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية؛ للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، وزيادة الوعى لدى مختلف فئات المجتمع المصرى.
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