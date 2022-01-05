بـ300 جنيه.. نجاح 16 عملية مناظير عظام بمستشفى الكرنك بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء 16 عملية مناظير عظام فى يوم واحد داخل مستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى تمكن الفريق الطبى بقسم جراحة العظام فى مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر من إجراء 16 عملية مناظير عظام ناجحة خلال 24 ساعة فقط، لافتة إلى أن تقنية مناظير العظام من التقنيات الحديثة، والتى ساعدت فى التشخيص الدقيق وكذلك علاج العديد من أمراض العظام مع تفادى الكثير من مخاطر العمليات الجراحية التقليدية.

وأضافت، أنه تنوعت حالات عمليات مناظير العظام ما بين (عمليات إعادة بناء الرباط الصليبى الأمامى ACL، عمليات تهذيب الغضروف الهلالى بالمنظار PHMM, PHLM، عملية إعادة تثبيت أوتار الكتف Shoulder rotator cuff repair، عملية منظار كتف لعلاج الكتف المتجمد Frozen Shoulder)، مشيرة إلى أن تم إجراء هذه العمليات تحت مظلة التأمين الصحى الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة سددها المريض.

وتابعت، أنه شارك فى هذه العمليات نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى جراحات العظام بمستشفى الكرنك الدولى، تضم كلاً من أ.د. محمود عبد الوهاب، استشارى جراحة العظام وإصابات الملاعب والمناظير، وأستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وزميل جمعية تثبيت الكسور بسويسرا، وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة المناظير، د. محمود عمر، أخصائى جراحة العظام والمدير الطبى بالمستشفى، د. عمرو أحمد حسين، أخصائى ورئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى، إضافة إلى أخصائيى جراحات العظام " د. وسام الإسلام، د. أحمد أبو القاسم، د. أوليفر يسرى، د. ديفيد فوزى، د. مجدى متواضع، د. محمود حمودة"، ود. محمد عبدالنبى، طبيب مقيم جراحة العظام بالمستشفى، واستشاريى وأخصائيى التخدير "د. محمد عبدالرحمن أبو كريشة، د. محمود عبد الحارث، د. أيمن حسن"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الجاهزية العالمية لمستشفى الكرنك الدولى فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار إلى استحداث المستشفى العديد من الخدمات الطبية ولأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر ومنها جراحات "الوجه والفكين، المخ والأعصاب، القلب والصدر، الأورام"، علاوة على تطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بالمستشفى ومنها تطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS) والأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS)، وضمها لأمهر الكوادر الطبية فى مختلف التخصصات والعمليات والجراحات الدقيقة والمتقدمة، وذلك مما يساهم فى تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.