الجيزة: رصف شوارع بأحياء العجوزة والعمرانية والوراق لتسيير المرور (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات حى العجوزة فى تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتوسعة لعدد من الشوارع والتى شملت تنفيذ وضع الطبقة السطحية بشارعى عدن والبصرة وذلك ضمن أعمال خطة الرصف للعام الحالى لما لتلك الشوارع من أهمية لتهالك طبقه الطريق.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات رفع كفاءة وإعادة الشئ لأصلة لعدد من الشوارع بقطاع أرض اللواء بتركيب بلاط أنترلوك حيث شملت شوارع فوزى عبد الحليم ومحمد أحمد عمر وسيد عطوة من الصفطاوى حتى يمين المحور وشارع المزرعة من الطريق الأبيض حتى شمال المحور.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكة بشارع عثمان محرم استعدادا لتطوير الشارع ورصفه وذلك لكونه أحد الشريان المرورية الهامة المؤدية لشارع الهرم ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين مما يساهم بشكل ملحوظ فى تيسير الحركة المرورية بأحياء الطالبية والعمرانية.

كما قام حى الوراق بالبدء فى أعمال رصف شارع المقابر بمنطقة طناش حيث تم وضع الطبقة الرابطة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى وجارى إستكمال الأعمال.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.