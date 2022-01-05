القوى العاملة : منهم 63 ” قادرون باختلاف” تعيين 957 شاباً...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 957 شاباً، منهم 63 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1544 شابا ، فضلاً عن توفير 1042 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 1275 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتي مولود بإجمالى 4 آلاف جنيه ، وعمل 930 بوليصة تأمين على الحياة بإجمالى 558 ألف جنيه ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 943 عاملاً من المسجلين بمبلغ 467 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بحفظ 8 ترخيص عمل للأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ 5 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار مدير المديرية إلي أنها قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 526 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضراً، وعمل 7 ندوات توعية للعاملين ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 147 منشأة ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل 15 ندوة توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 95 منشأة يعمل بها 7326 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 155 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 55 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 18 شكوى ، وتبقى 82 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .