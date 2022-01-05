بروتوكول تعاون بين بنك ناصر و"حياة كريمة" لتعزيز الحمایة الاجتماعية للمستهدفين

وقع بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة البنك بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ووقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وآيه القماري رئيس مجلس امناء المؤسسة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحمایة الاجتماعية بمفهومها الشامل والذي يتضمن حمایة وتمكين وخلق فرص عمل تحت مظلة الشمول المالي.

وقال محمد عشماوي ان حياة كريمة " هي فلسفة الحكم الحالي، وليست مجرد مبادرة تعبر عن منهجية المرحلة وهى توفير جودة الحياة للمواطن و سكن كريم وصحة وتعليم وثقافة وبينية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة، مما يساعد على بناء الإنسان وإعادة هيكلة التركيبة الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الطبقة المتوسطة وتقويتها ودعمها موضحا ان البنك يوفر الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من خلال توظيف رأس المال ليكون في خدمة كافة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة باستحدث العديد من البرامج الإتمانية التي تركز علي التمكين الاقتصادي سواء للمرأة من خلال مبادرة مستورة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر و تمكين الشباب من خلال تعزيز مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر مثل مبادرات النقل التشاركي او مبادرات التعليم الفني المختلفة هذا بجانب مساهمة البنك في شركة المصريين والتي تعتبر من أوائل الشركات التي أنشئت بغرض تنفيذ الأعمال اللوجيستية تحقيقاا لأهداف الدولة لتقديم خدمات النقل والتسويق والمبيعات وتنفيذ المشروعات .

واوضح عشماوي انه وفقاً للإتفاق فإن بنك ناصر الاجتماعي سيقوم بفتح حساب رئيسي للمؤسسة بالبنك لتلقي التبرعات والهبات والوصايا والمنح المقدمة لصالح نشاط واهداف المؤسسة كما سيتم إتاحة شراء شهادات زاد الخير وتوجيه عووائدها لصالح التبرعات المالية للمؤسسة، حيث سبق وطرح البنك الشهادة والتي اجيزت من دار الإفتاء المصرية بالفتوي رقم 348لسنه2020 والتي تجيز العمل بها شرعا وقانونا كهبه مشروطة او صدقة جارية كما سيتم فتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام ضمن المشروع القومي للادخار الاجتماعي ( أولادنا مستقبلنا ، بنت الملك ) ، وفقا للكشوف المرسلة من المؤسسة ويكون فتح الحسابات من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية وفقا للقواعد المصرفية المتبعة في هذا الشأن هذا بالإضافة الي تمكين ذوي الهمم في القري المستهدفة من خلال كافة الوسائل التي تعيد دمجهم في المجتمع وجعلهم قادرين على العمل وتمكينهم اقتصادیا كما سيتم توفير فرص عمل للفئات المستهدفة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا لتحويلهم من متلقي دعم إلى طاقات منتجة وذلك وفقا للبحوث والدراسات والترشيحات الميدانية المقدمة من المؤسسة ووفقا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك وإتاحة تمويل المشروعات المجمعة " حضانات الأعمال الصناعية والحرفية .

واشار عشماوي انه سيتم تكوين قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين ووضع خارطة عمل لتحقيق نطاق وأهداف البروتوكول من خلال أعمال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة وبنك ناصر الاجتماعي ولجان الزكاة التابعة لإشراف البنك والمنتشرة في كافة ربوع الجمهورية ويبلغ عددها 3327 لجنة وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة مؤكداً على بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف " حياة كريمة " من اجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق " حياة كريمة لأسرهم وذويهم ، وحثهم على الانضمام لمنظومة الشمول المالي.