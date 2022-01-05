فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد الكرة بـ 109 أصوات من 116

فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.
وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد عقدت اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي FIFA والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية ، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.
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