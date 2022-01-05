الجريدة الرسمية تنشر قراراً جديداً لرئيس الوزراء.. تعرف عليه

نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإضافة مصابى العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من 8 يناير 2011 وحتى 27 ديسمبر 2013. كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بإضافة الجندى حسين محمد عبد الفتاح محمد من القوات المسلحة المصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 28 أكتوبر 2013.

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