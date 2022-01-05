بعد إقرار 7تشريعات..البرلمان يرفع أعماله لـ23 يناير بسبب منتدى شباب العالم 

/670602/بعد-إقرار-7تشريعاتالبرلمان-يرفع-أعماله-لـ23-يناير-بسبب-منتدى-شباب-العالم

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية.ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري، بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم.

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة. كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي: مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

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