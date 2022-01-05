الموت يفجع نجمة مسرح مصر سارة عبد الفتاح

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ويرصد لكم موقع دوت الخليج خبر وفاة والد إسراء عبد الفتات نجمة مسرح مصر وذلك خلال السطور القادمة.

وفاة والد إسراء عبد الفتاح

نشر نجم مسرح مصر الفنان “أوس أوس” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام يعلن فيه عن وفاة والد إسراء عبد الفتاح وينعيها ببالغ الحزن والآسى.

وانهالت التعليقات على ذلك المنشور بالدعاء للفقيد و الترحم عليه.

أحداث مسرحية «زلزال»

مسرحية «زلزال»، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحدي الأحياء الشعبية حيث يقع زلزال في ليلة زفاف ويتسبب في إضطرار عدد كبير من سكان الحي للبقاء في الشارع مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

الظهور الأول لابنة أشرف عبد الباقي

على الصعيد الآخر، شهد مهرجان الجونة في دورته الخامسة لهذا العام الظهور الأول لزينة ابنة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي.

وعلى هامش حضورهما المهرجان حل الفنان أشرف عبد الباقي وابنته زينة ضيفا برنامج «ليالي TeN» الذي تقدمه الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر قناة TeN.

وخلال اللقاء كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن دخول ابنته المجال الفني من بوابة الإخراج وموهبتها القوية التي أهلتها لتقديم العديد من الأفلام القصيرة بعد دراستها مجال الإخراج في عدة جامعات.

وأشار أشرف عبد الباقي إلى أنه دائما ما يشجع ابنته على التطور في مجالها مثلما يشجع أشقائها في مجالات أخرى.

ابنة أشرف عبد الباقي وعلاقتها بالتمثيل

من جانبها قالت ابنة أشرف عبد الباقي إنها لم تفكر في خوض مجال التمثيل على غرار والدها وإنما تفضل الوقوف خلف الكاميرا مشيرة إلى أن والدها بث فيها حب الفن منذ طفولتها وكان يصطحبها وأشقائها لمشاهدة عروض الأفلام والمسرحيات.

وقال أشرف عبد الباقي إن زوجته تعشق الفن مثله وأثر ذلك بشكل كبير على حب زينة للمجال لافتا إلى أن أبنائه في طفولتهم كانوا يرتبطون بشخصيات الأفلام وكانت والدتهم تحرص على ذلك لدرجة أنها كانت تسألهم عن الفيلم بعد مشاهدته، وينظمون سهرات في المنزل لمشاهدة أفلام وحفلات الأوسكار برفقة أصدقائهم.