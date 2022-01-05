بيراميدز يعلن تشكيل الفريق ضد الكونغو

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة منتخب الكونغو في اللقاء الودي، ومن المقرر إقامتة اليوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى

خط الهجوم: دودو الجباس

وتأتي المباراة في إطار التجهيزات لخوض مباريات كأس الرابطة والبداية يوم ١٢ يناير الجاري أمام الاتحاد السكندري.

نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

انتهت أحداث المباراة بين بيراميدز وطلائع الجيش، بفوزالفريق السماوي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمود وادي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من إبراهيم عادل من الطرف الأيسر ليخترق منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بوجه القدم الخارجي لتصل إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى الفلسطيني وادي ليسجل الكرة في الشباك.

عاد علي جبر مدافع بيراميدز بالهدف الثاني، لفريقه في اللقاء، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية بوجه القدم الخارجي عن طريق إبراهيم عادل من الطرف الأيسر لصالج بيراميدز، لتمر من الجميع وتصل إلى علي جبر سددها من مرة واحدة داخل الشباك.

أكد محمود وادي على الفوز لبيراميدز بالمباراة، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية خاطئة من محمد بسام لتصل إلى رمضان صبحي، ليمر من المدافع ويهديها إلى الفلسطيني الذي سدد الكرة في الشباك الخالية بعد خروج محمد بسام من مرماه.