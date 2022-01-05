/670606/داخل-الحجر-الصحي-هكذا-احتفل-أحمد-فهمي-بعيد-ميلاد-هنا-الزاهد

هنأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، ووصفه بـ"أغرب عيد ميلاد"؛ بسبب وجودهم في الحجر الصحي لإصابتهم بفيروس كورونا مجددًا، وذلك من خلال صورة لهما نشرها الفنان على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موقع دوت الخليج ترصد تهنأة أحمد فهمي لهنا الزاهد بعيد ميلادها وذلك خلال السطور القادمة.

صورة الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة له وهو بصحبة زوجته هنا الزاهد، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة وكتب:"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي" ووصف عيد ميلادها هذا العام بالأغرب على الإطلاق بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، فقال:"معلش أغرب عيد ميلاد في العزل"، ووعدها بإحتفال حقيقي بعد أن يتمم الله شفاءهما على خير:"لما نخف نحتفل به تاني".

وردت هنا الزاهد على زوجها من خلال تعليق على الصورة قائلة:"Thank you for everything"، وترجمتها:"أشكرك على كل شيء".

تعليقات النجوم على صورة هنا الزاهد مع أحمد فهمي

علق على منشور أحمد فهمي عدد كبير من محبيه وزملائه هو وهنا الزاهد، ومنهم روجينا وأيتن عامر اللتين دعوا لهما بالشفاء، والفنان إدوارد كتب:"Happy birthday"، والصحفية ريهام عياد مقدمة برنامج القصة وما فيها، الذي يتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، علقت قائلة:"كل سنة وانتوا طيبين يا أحمد ويا رب تقوموا بألف سلامة".

أعمال أحمد فهمي

كان الفنان أحمد فهمي في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وكون وقتها مع مجموعة من زملائه شركة إنتاج مصغرة، وأسماها "تمر هندي للإنتاج السنيمائي"، وكانوا ينتجون أفلامًا ساخرة من الأفلام السنيمائية، وكان أنجح هذه التجارب فيلم رجل لا يعرف المستحيل، الذي لفت نظر المنتج محمد حفظي الذي حوله مسلسل أفيش وتشبيه.

أنطلق فهمي في الأعمال السنيمائية من خلال كتابة سيناريو فيلم كدا رضا، وبعده فيلم ورقة شفرة، الذي شارك فيه شيكو وهشام ماجد بطولته.

وكان آخر أعمال الممثل أحمد فهمي فيلم العراف، بطولة أحمد عز، ومسرحية جوازة معفرتة بالمشاركة مع زوجته هنا الزاهد.

آخر أعمال هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد في العامين السابقين في عدد من الأعمال الفنية، منها التليفزيونية مثل: حلوة الدنيا سكر، النمر، ويعرض لها حاليًا مسلسل أنا وهي بمشاركة أشرف عبد الباقي وأحمد حاتم في البطولة، ومنها السنيمائي مثل: الغسالة بصحبة محمود حميدة وأحمد حاتم.