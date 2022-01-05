/670612/تعرف-علي-أبرز-المعلومات-عن-هشام-عبدالعزيز-وكيل-وزارة-الأوقاف-بقنا-الجديد

أصدر "محمد مختار جمعة"، وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين الدكتور هشام عبدالعزيز علي، مديرًا لمديرية أوقاف قنا، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

موقع " دوت الخليج" يرصد 10 معلومات عن مدير لمدرية أوقاف قنا

الدكتور هشام عبدالعزيز، تولى العديد من المناصب القيادية بوزارة الأوقاف .

1- بدءًا من إمام مسجد فى عام 1999

2- أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

3- رئيسًا للقطاع الدينى بالوزارة.

4- حصل الدكتور هشام عبدالعزيز على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2009م .

تعرف علي أبرز المعلومات عن هشام عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف بقنا الجديد

5- حصل على العدد من الجوائز والتقديرات، من بينها تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له لتميزه فى مجال الفهم الصحيح لمعانى القرآن الكريم رمضان 1437هـ - 2016م

6 _ تم تكريمه فى المنتدى الإسلامى بالشارقة بدولة الإمارات عن المشاركة الفعالة فى المنتدى الإسلامى بالشارقة .

7- حصل على العديد من الدورات التدريبية، من بينها: "دورة مواجهة الإرهاب الإلكترونى، بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد – هيئة الرقابة الإدارية، ودورة الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مستوى مدير عام" بمعهد إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دورة الإمام المجدد "المستوى الخاص المتميز" بأكاديمية التدريب بوزارة الأوقاف المصرية، دورة الإمام العصري "المستوى الخاص المتميز" بالمسجد الأزهر الشريف بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.