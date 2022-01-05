جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئى لأعداد المصابين فى حادث التصادم الذى وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء، بين عدد من السيارات، على الطريق الدائرى الأوسطى، بالقرب من مدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان رسمى، أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن واحد فقط، فيما أصيب 8 مواطنين، بإصابات مختلفة. وأضاف "عبدالغفار" أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومصاب واحد إلى مستشفى البنك الأهلى، فيما تم نقل مصاب واحد إلى مستشفى خاص. وأكد "عبدالغفار" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء. ولفت إلى جاهزية جميع المستشفيات التواجدة فى محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الخدمة الطبية للمصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الصحة تعلن ضحايا ومصابى حادث الدائرى الأوسطى (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.