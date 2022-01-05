زراعة 400 شجرة بمركز التدريب الكشفى فى جامعة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ "معسكر العمل البيئى" لجوالى وجوالات الجامعة لزراعة 400 شجرة بمركز التدريب الكشفى والإرشادى الدائم بالجامعة ضمن خطة نشاط الإدارة بمشاركة طلاب الجوالين والجوالات الممثلين لكليات الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ.





وقال الدكتورعبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، فى بيان اليوم، إن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم المعسكر البيئى دوريا لتبادل الخبرات بين طلاب كليات الجامعة وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بالجامعة وترسيخ مفهوم الالتزام البيئى بين الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة بأن المعسكر شمل زراعة مجموعة من الأشجار داخل الجامعة، وتدريب لأعضاء فريق الجوالة ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم، حيث تعتبر الجوالة من أفضل الأنشطة التى تساعد على تنمية الشباب بدنيا واجتماعيا وثقافيا، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم فى حياتهم العملية.

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمجهودات وتشجيع ودعم قيادات الجامعة للطلاب لكل الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسى ومنها تنظيم المعسكرات والملتقيات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، مؤكدا أن نشاط الجوالة يغرس فى نفوس الشباب تعزيز الإنتماء للجامعة وخدمة المجتمع وغرس القيم والأخلاق والحفاظ على نظافة البيئة.