وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد والذى يجسد أجمل معانى المحبة والإخاء.





ودعا الوزير، المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على قداسته وجميع المصريين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه.

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