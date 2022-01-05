حصاد أداء جامعة حلوان عام 2021

• إدراج الجامعة ضمن ١٣ جامعة مصرية لأفضل جامعات العالم من مؤسسة QS للتصنيف العالمي للجامعات

• تجهيز ٨ معامل بكلية الطب بطاقة ٦٥٦ طالبًا، و٩ معامل بكلية التمريض بطاقة ٤٠٠ طالب، تنفيذًا لخطة الجامعة في التحول الرقمى

• الفوز بالمركز الأول لأفضل جامعة في مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع

• محو أمية ٥٤٥٤ مواطن

شهدت جامعة حلوان عام 2021 العديد من الإنجازات على مستوى المجالات العلمية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، منها: إدراج جامعة حلوان ضمن ١٣ جامعة مصرية لأفضل جامعات العالم من مؤسسة QS للتصنيف العالمي للجامعات، وأوصت هيئة سنتريور بتجديد منح شهادة الأيزو للجامعة في جودة النظم الادارية، فضلاً عن تكريم الجامعة في احتفالية كبرى للمجلس الأعلى للجامعات للنشر الدولي.

وعلى صعيد التحول الرقمي، قامت الجامعة بتجهيز ٨ معامل بكلية الطب بطاقة ٦٥٦ طالبًا، و٩ معامل بكلية التمريض بطاقة ٤٠٠ طالب، إضافة إلى عدد آخر من القطاعات داخل وخارج الحرم الجامعي؛ تنفيذًا لخطة الجامعة في التحول الرقمى، وإجراء الاختبارات الإلكترونية للطالب.

كما قدمت الجامعة عددًا من المشروعات الابتكارية، منها: ابتكار كلية الهندسة قفازًا ذكيًّا للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة، وابتكار مشروع تصميم وتصنيع سيارة كهربائية خفيفة الوزن، وابتكار كلية الفنون التطبيقية ماسكًا لمصابي كورونا، كأحد مشروعاتها الفائزة بتمويل أكاديمية البحث العلمي.

وفي ضوء تنمية الموارد المستدامة فازت جامعة حلوان بالمركز الأول لأفضل جامعة في مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، عن مشروع ارتقاء وتطوير متكامل لمنطقة كفر العلو، كما فازت الجامعة بالمركز الثالث في مسابقة أفضل جامعة في الاستعداد للعام الدراسي، ومواجهة فيروس كورونا المستجد في مسابقات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى مستوى المشاركة المجتمعية، حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم محو أمية ٥٤٥٤ مواطنًا في الفترة من أكتوبر ٢٠٢٠ حتى يوليو ٢٠٢١، كما أطلقت الجامعة فعاليات القافلة الفنية التنموية لقرى مركز الصف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى قيام مستشفى بدر التابع للجامعة بالمسح الصحي على أمراض سوء التغذية والأنيميا للأطفال قبل سن المدرسة.

كما وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون، منها بروتوكول مع مؤسسة بورسعيد للأعمال الكهروميكانيكية، واتفاقية تعاون مع مستشفى أهل مصر للحروق، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين كلية التربية الرياضية للبنين والاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، فضلاً عن قيام قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بإجراء الامتحانات الإلكترونية في تخصص السياحة؛ تفعيلاً للاتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة بباريس، كما تم تجديد بروتوكول تدريب طلاب الامتياز بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى ٥٧٣٥٧، وتوقيع كلية الآداب برتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.

كما أعلنت الجامعة عن العديد من البرامج الدراسية الجديدة، ومنها فتح باب التقدم للدفعة السابعة (2021-2023) لبرنامج الماجستير المصري الأوروبي المشترك بين جامعتي سلامنكا وحلوان، وإطلاق برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية، وطرح دبلوم وماجستير التوجيه والإرشاد المهني الأول في مصر والشرق الأوسط، وتقديم برامج دراسات عليا بينية، بالإضافة إلى إعلان كلية الاقتصاد المنزلي عن شروط القبول ببرنامج التغذية العلاجية بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.