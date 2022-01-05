/670621/فرغلي-رفع-سن-التعامل-مع-البنوك-لـ-55-سنة-بمشروعات-الاسكان-ببورسعيد

قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء ، أنه تمت الموافقة علي تغير المستفيد البديل، من الزوح للزوجة بمشروع الإسكان الإجتماعي 2013 لكبار السن وتعديل البيانات علي النظام الآلي بالبنك لكبار السن للمرحلة الثالثة الذين قاموا بإستيفاء الشروط المطلوبة للتغيير ، وذلك بناء علي الطلب الذي تقدم بها لمدير صندوق التمويل العقاري ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف النائب أحمد فرغلي أنه جاء ذلك بعد إجتماع مع مسئولي صندوق التمويل و مسئولي إدارة خط الربط ببنك الإسكان و التعمير، وتم بالفعل إرسال بعض الأسماء لشركات الإستعلام .

وأوضح عضو مجلس النواب أنه كما تمت كذلك الموافقة علي الطلب الذي تقدم به برفع الايقاف عن المواطنين الذين تقدموا للمشروعين بورسعيد 2013 ومشروع الاعلان الثامن 2016 وقاموا بسحب المقدم من أحد المشروعين.

«فرغلي».. رفع سن التعامل مع البنوك لـ 55 سنة بمشروعات الاسكان ببورسعيد

وتابع " فرغلي أنه تقدم بمذكرة بجميع المشاكل المرتبطة بخط الربط ببنك الإسكان والتعمير، كما تم الإجتماع بمي عبد الحميد، مدير صندوق التمويل العقاري وتم تقديم مذكرة بالمشاكل المتعلقة بإجراءات الإستعلام ومشاكل البنوك الخاصه بمشروع 9000 الكراسة الزرقاء.

وأشار احمد فرغلي أنه تمت أيضا الموافقة علي الطلب الذي تقدم به الخاص برفع سن التعامل مع البنوك عند 55 سنة حال إنطباق، الشروط الائتمانية الخاص بمشروع الإسكان الإجتماعي المرحلة الثالثة والإعلان الثامن، وسيقوم الصندوق العقاري بمخاطبة البنوك في هذا الشأن.

جدير بالذكر أنه يعتبر الإسكان الاجتماعي في بورسعيد أحد أهم المشروعات القومية للدولة، وهو مشروع تسعى من خلاله وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتقليل من التكدس السكاني في مناطق معينة وإعادة توزيع السكان بشكل منظم، بالإضافة إلى توفير سكن مريح للشباب ومحدودي الدخل، بتسهيلات سداد مرنة، حيث تصل فترة التقسيط إلى 20 عامًا.

مشروع الإسكان في بورسعيد

مشروع الإسكان في بورسعيد عبارة عن وحدات سكنية مساحتها حوالي 90 مترًا مربعًا تناسب محدودي الدخل، ويقع المشروع شرق كلية التربية الرياضية في بور فؤاد.

ويضم مشروع الـ9000 في بورسعيد عدد ٢٢٣ عمارة سكنية ، بعدد ٥٢٦٧ وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا للشقة.

وتشهد بورسعيد أيضا عددًا من المشروعات التنموية والاستثمارية داخل المحافظة من تطوير القرى السياحية وإنشاء عدد من الكمبوندات التى تقع على ساحل شاطئ البحر المتوسط.

تقع عقارات مشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد شرق كلية التربية الرياضية ببور فؤاد، ويطلق على الإسكان الاجتماعي في بورسعيد اسم مشروع الـ9000، وأيضًا مشروع “سلام” في شرق بورسعيد.

ويعتبر هذا المشروع أول مدينة مليونية فى المدن الساحلية من 4 مدن جارى تنفيذها على شاطئ شمال سيناء، تُفام “سلام” على مساحة 25 ألف فدان وتضم حى مال وأعمال على غرار حي العاصمة الإدارية – مطار سلام الدولى – مدينة طبية – مدينة للموضة والفاشون – حى الأبحاث العلمية والجامعات – مدينة تعليمية – أكبر محطة تحلية مياه فى مصر وإفريقيا – ميناء تجارى عالمي شرق بورسعيد – ميناء يخوت – فنادق ومنتجعات.

يتكون مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد من حوالي ٢٢٣ عمارة سكنية تقريبًا، وتكون العمارة مكونة من 6 طوابق، وينقسم الدور الواحد إلى 4 شقق، ليكون إجمالي عدد الشقق السكنية في العمارة الواحدة 24 شقة، وتنقسم هذه العمارات السكنية إلى واجهتين خلفية وأمامية.

مساحة الوحدة السكنية تكون حوالي 90 مترًا مربعًا، مكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيبات، وتبلغ مساحة الصالة من 22 مترًا مربعًا، وبلكون الصالة 3,45 أمتار، وغرفة أخرى 12 مترًا مربعًا، والغرفة الثالثة إلى 10,55 أمتار، وبهذا يكون صافي الشقة 75 مترًا مربعًا، وبعد حساب الجدران والسلالم وطرق المطبخ والحمام تصل إلى 90 مترًا مربعًا.

المشروع كامل الخدمات والمرافق حيث تم الإنتهاء من محطة تحلية مياه ونادي اجتماعي وحضانة ومدرسة وسوق تجاري، يمتاز المشروع أيضًا بوجود مساحات خضراء وبأن شوارعه واسعة.