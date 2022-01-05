/670626/موعد-اجازة-نصف-السنة-2022-للمعلمين-والطلاب

موعد اجازة نصف السنة 2022 للمعلمين والطلاب ، بحث مكثف خلال الساعات الماضية لمعرفة أيام الراحة التى ستُمنح إلى الطلاب والمعلمين بمناسبة إجازة نصف العام.

دوت الخليج

موعد اجازة نصف السنة 2022 للمعلمين والطلاب

موعد إجازة نصف السنة 2022 للمعلمين والطلاب، أمر يتطلع إليه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة أيام الراحة وذلك بعد بدء الامتحانات فى الخامس عشر من الشهر الجاري، والتى من المنتظر أن تستمر لمدة 3 أسابيع وتنتهى يوم 3 فبراير المقبل.

وخلال أيام الإجازة يعمل الطلاب والمعلمين على الاسترخاء بشكل كبير لأخذ أكبر قدر من الراحة، ومن ثم العودة بطاقة أكبر وأفضل خلال أيام الدراسة.

تعرف على موعد اجازة نصف السنة 2022 للمعلمين والطلاب

وتجدر الإشارة إلى أن إجازة منتصف العام ستكون خلال الفترة من 5 فبراير إلى يوم 18 من نفس الشهر، حيث من المقرر أن يستمر ذلك لمدة 15 يومًا فقط.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد أطلقت فى وقت لاحق منصة بنك المعرفة والتى تطرح نماذج محاكية لأسئلة الامتحانات بجميع المناهج الدراسية.

اقرأ أيضًا: اتصالات الشيوخ تطالب بإعداد برامج تدريبية للطلاب في مهارات التكنولوجيا خلال أجازة نصف العام

ونماذج المحاكية لأسئلة الامتحانات الذى تم تقديمها للطلاب بجميع المناهج الدراسية بجميع المواد التعليمية، هدفها الأول والأخير هو تدريب على الامتحانات قبل بدأها في 15 يناير المقبل