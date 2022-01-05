/670609/النائبة-جيهان-البيومي-تكشف-كواليس-اجتماع-تعليم-التواب-بحضور-الوزير

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنةأمس بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري أهمها أزمة الـ36 ألف معلم والعجز في أعداد المعلمين في المدارس.

دوت الخليج

وأضافت البيومي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن وزير التعليم أفاد أن وزير المالية توفر درجات مالية وسيتم الإعلان قريبا بالتقدم للإعلان والاختيار سيكون بناء علي أسس وقواعد يتم وضعها، لافتة أن النهاية سيتم توفير العديد من الشباب لتغطية العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.

وعن قضايا نظام التشعيب وصعوبة المناهج، أكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزير التعليم أوضح أن هناك رؤي علمية ومنهجية لهذه القضية، أسليب التعلم الحالية تعتمد علي الفهم واكتساب مهارات علمية وليس الحفظ.

البرلمان يقر 7 تشريعات ويرفع أعماله لـ23 يناير

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية.ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري، بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة. كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي: مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.