حياة علا في "عايزة اتجوز" أتشقلبت تمامًا بسبب نتفليكس.. ما القصة؟

/670613/حياة-علا-في-عايزة-اتجوز-أتشقلبت-تماما-بسبب-نتفليكس-ما-القصة

أعلنت الفنانة هند صبري عن موعد عرض مسلسلها الجديد البحث عن علا، الذي سوف يتم عرضه على نتفليكس أول أيام فبراير القادم، من خلال نشرها للإعلان الترويجي عن المسلسل على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

دوت الخليج ينشر موعد عرض مسلسل البحث عن علا على نتفليكس

علا عبد الصبور على نتفليكس

نشرت الممثلة هند صبري على حسابها الشخصي على الإنستجرام فيديو ترويجي لمسلسلها الجديد البحث عن علا، الذي يعتبر جزءًا آخر لمسلسل عايزة أتجوز الذي تم عرضه في رمضان 2010.

كتبت هند صبري معلقة على الفيديو الذي يحتوي لقطات من مسلسل البحث عن علا "حياة علا عبد الصبور اتشقلبت تمامًا.. يلّا نبدأ مع علا من جديد في البحص عن علا" وأعلنت عن ميعاد الحلقة الأولى على نتفليكس "يُعرض على نتفليكس في 3 فبراير".

مسلسل عايزة أتجوز

عُرض مسلسل عايزة أتجوز عام 2010 على القنوات الفضائية ضمن السباق الرمضاني، وهو مسلسل إجتماعي كوميدي، ينقض حال بعض الفتيات وأسرهن الذين يريدون الزواج بأسرع وقت رغم أي ظروف.

يحكي مسلسل عايزة أتجوز عن دكتورة صيدلانية في نهاية العشرينات من عمرها، تعمل بصيدلية أحد المستشفيات الحكومية، وهي من أسرة متوسطة الحال، مكونة من أب وأم وأخ أصغر، وتعيش معهم فب نفس الشقة جدتها. ويظهر الضغوط التي تتعرض لها الفتيات في هذا السن من الأهل والزملاء والمجتمع بأكمله لتتزوج سريعًا، ويتعرض العمل لقضايا كثيرة خلال حلقاته، باختلاف ضيف الحلقة.

عايزة أتجوز.. عمل درامي بطولة: هند صبري، سوسن بدر، أحمد فؤاد، رجاء حسين وطارق الإبياري، تأليف: غادة عبد العال، إخراج: رامي إمام.

البحث عن علا

يحكي مسلسل البحث عن علا الذي سوف يتم عرضه على منصة نتفليكس الإكترونية، بداية من يوم 3 فبراير القادم، عن الدكتورة علا عبد الصبور بعدما تزوجة وأصبحت أم، ويعرض طرقها في تحمل المسؤليات الكثيرة، وكيفية تعاملها مع المواقف المختلفة.

هذا العمل الدرامي الإجتماعي من بطولة: هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، إخراج: هادي الباجوري.