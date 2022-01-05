عبد الحميد بسيوني مديراً فنياً لغزل المحلة 

/670616/عبد-الحميد-بسيوني-مديرا-فنيا-لغزل-المحلة

أعلن مجلس إدارة غزل المحلة عن تعيين عبد الحميد بسيوني مديراً فنياً للفريق، خلفاً لمحمد عوده الذي تقدم بإستقالته منذ أيام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأقام غزل المحلة مؤتمر صحفي ليعلن عن تعيين عبد الحميد بسيوني كمرب للفريق، بجهاز فني جديد من اختياره، كما أنه سيقود الفريق خلال مواجهات كأس الرابطة التي ستنطلق منافستها يوم 12 يناير من الشهر الحالي.

ووقع غزل المحلة مع الزمالك في المجموعة الثالثة، حيث جائت 3 مجموعات على رأسهم الأهلي والزمالك وبيراميدز نظراً لترتيب جدول الدوري الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن محمد عوده تقدم بإستقالته بعد، اتفاقه مع المقاولون العرب لتدريب الفريق خلفاً لعماد النحاس الذي رحل عن ذئاب الجبل لسوء النتائج.

غزل المحلة ينفي انتقال محمد فتح الله للأهلي ببيان ناري

نفى مسئولوا نادي غزل المحلة عن انتقال مدافعه محمد فتح الله للنادي الأهلي، بعدما خرجت أنباء تفيد بضم القلعة الحمراء للاعب.

وأصدر غزل المحلة بيان ينفوا من خلاله انتقال محمد فتح الله للأهلي، مؤكدين على استمراره مع الفريق، ولا ينوي أحد التفريط في خدماته.

وجاء نص البيان كالتالي:

“صرَّح المهندس علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن ما تردَّد في الآونة الأخيرة بشأن توقيع نجم الفريق محمد فتح الله "كماتشو" للنادي الأهلي، هي أخبارٌ عاريةٌ تمامًا عن الصِّحَّة، ولم تحدث إلَّا في خيال مُروِّجيها، كما أكَّد أن محمد فتح الله، وجميع لاعبي الفريق الأول بالنادي مرتبطون بعقودٍ مُوثَّقة مع الفريق، وسارية لمُددٍ متفاوتة، ولا تتخيَّل إدارة غزل المحلة أن فريقًا كبيرًا بحجم النادي الأهلي يمكن أن يُقدِم على مثل هذا التصرُّف غير المنطقي، بخلاف عدم قانونيَّته من الأساس”.

تحليل DNA للاعبي الأهلي

وقال أبوعبلة إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA للاعبين بداية من الشهر الجاري؛ لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأوضح طبيب الفريق أن مثل هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في أكبر الفرق حول العالم، وقام الأهلي باستخدامها من قبل وتحديدا عام ٢٠١٩، مؤكدا أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية وبرامج التغذية المحددة له فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج استشفاء وعلاج اللاعبين المصابين.

وقال أبوعبلة إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق وذلك لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.