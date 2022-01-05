/670618/انقلاب-تروسيكل-واصطدام-ملاكي-بعامود-انارة-يسفر-عنة-اصابة-5-أشخاص-في-سوهاج

وقع صباح اليوم فى محافظة سوهاج حادثين منفصلين أحدهم فى مركز طما شمال المحافظة والاخر فى مركز جرجا جنوب المحافظة، واسرف الحادثين عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفيات للعلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ادى انقلاب تروسيكل يحمل كراتين من البيض، داخل حفرة مياه بناحية مركز طما شمال محافظة سوهاج الى إصابة مستقليه وتم نقلهم الى مستشفى طما للعلاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما يفيد بانقلاب تروسيكل ووجود مصابين.

انقلاب تروسيكل واصطدام ملاكي بعامود انارة يسفر عنة اصابة 5 أشخاص في سوهاج

أنتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز شرطة طما، والفريق المعاون لة وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء استقلال المدعو "عبدالرحمن. ا" 49 عامًا، عامل، دراجة نارية عبارة عن "تروسيكل" محمل بالبيض، برفقته المدعو "محمد.ا" 16 عامًا، انقلبت بهما الدراجة النارية داخل حفرة للصرف ما أدى إلى إصابتهما بكدمات وجروح متفرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة للتحقيق في الواقعة.

حادث سير بسوهاج

على نفس الجانب ادى تصادم سيارة ملاكي بعامود انارة الى اصابة قائدها واثنين كانوا برفقته بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم نقلهم الى المستشفى للعلاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم على الطريق ومصابين، بدائرة المركز.

أنتقل على الفور الرائد هيثم الحجيرى، رئيس مباحث شرطة مركز جرجا، والفريق المعاون له وتبين أنه أثناء استقلال المدعو "م. ع.ا" 34 عامًا، سيارة ملاكي، على الطريق الزراعي ناحية قرية المساعيد دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى اصطدامه بعامود على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة كلٍ من قائد السيارة بنزيف وارتجاج في المخ، وإصابة 2 آخرين كانا برفقته، بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.