/670620/أول-تحرك-برلماني-بشأن-الامتناع-عن-تطبيق-الحد-الأدني-للأجور-بالشركة-العربية-للغزل

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدني للأجور بالشركة العربية للغزل.

دوت الخليج

وأوضح النائب أحمد مهنى، فى طلبه:” لأن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، إلا إن عمال الشركة العربية للغزل واللذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الادني للأجور.

النائب أحمد مهني يتقدم بطلب إحاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدني للأجور بالشركة العربية للغزل

واستكمل النائب أحمد مهنى:” حيث أن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنية شهريا للعامل، وبالتالى يتنافي ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور.

وأضاف عضو مجلس النواب، أحمد مهنى:” ما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الادني بتقديم مستندات على غير الحقيقة”.

النائب أحمد مهنى: أصحاب الشركة قاموا بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين

وأشار النائب أحمد مهنى، إلى أن أصحاب الشركة قاموا بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإزهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل.

وتابع:” كما قام أصحاب الشركة باستخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى فى محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج”.

وأوضح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5مليون جنية، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، كي تكون تكئة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر.

وأضاف قائلًا:” وصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد .

وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الادني للأجور تطبيقا للقانون.

كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وبشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.