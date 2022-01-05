جالست الإنجليز في الكباريهات.. ما لا تعرفه عن الكومبارس بهيجة محمد؟

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يتميزون ببساطة أدوارهم، ورغم ذلك استطاعوا أن يتركوا بصمة واضحة مع الجمهور، فتراهم في أكثر من عمل فني بإطلالة بسيطة أو بعض الجمل المميزة، فتحفظ وجوههم دون أن تعرف أسماءهم، وهم "الكومبارس" الذين تركوا بصمتهم في الكثير من الأعمال الفنية، وعلى رغم تفوقهم في أدوارهم البسيطة، فإنهم لم يأخذوا فرصتهم في التمثيل بمساحات أكبر، وعلى نفس السياق نعرض بعض اللمحات عن حياة ماري باي باي «بهيجة محمد علي».

ويرصد لكم موقع دوت الخليج بعض التفاصيل عن حياة بهيجة محمد علي الشهيرة بـ ماري باي باي وذلك خلال السطور القادمة.

بهيجة محمد علي «ماري باي باي»

أشتهرت بهبجة محمد علي بمشهد كوميدي من فيلم “مطاردة غرامية” مع الفنان الراحل فؤاد المهندس وشـويكار وعبد المنعم مدبولي، حيث أدت دور المرأة القبيحة التي يتم معاكستها من قبل الدكتور النفسي في أولى تجاربة الفاشلة بمغازلة الفاتنات.

ولعبت دور هذه المرأة القبيحة بهيجة محمد علي، وتشتهر باسمها الفني «ماري باي باي»، والتي صارت فيما بعد من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية، واشتهرت بسبب أدوارها الكوميدية البسيطة التي قامت بتمثيلها في العديد من الأفلام والمسرحيات، ورغم قصر تلك المشاهد إلا أنها استطاعت انتزاع الضحكات من الجمهور وترك بصمتها.

حياة بهيجة محمد علي

ولدت بهيجة محمد علي عام 1917، وعملت سجانه وتزوجت من زميل لها يعمل سجان أيضاً، ولكن هذا الزواج لم يستمر كثيراً ووقع الطلاق بعد 6 سنوات، وحبها للفن جعلها ترقص في الأفراح رغبة منها في أن يتم اكتشافها وتصبح ممثلة، وعملت بهيجة في كازينو بديعة مصابني وكانت تجالس الإنجليز وقت الاحتلال، وقامت بتغيير اسمها إلي ماري.

وكان سبب شهرتها بـ«ماري باي باي»هو عندما كانت تجالس الإنجليز وتطلب منهم فتح زجاجات الخمر، كانت تستأذن منهم للذهاب إلى الحمام وعندما تتأخر يقوم الإنجليز بالسؤال عنها عنها فيكون الر د عليهم من قبل العاملين بهذا الكازينو”ماري .. باي باي” ومن هنا جاء سبب شهرتها بذلك الأسم.

يوسف وهبي الذي أكتشفها

والذي اكتسف موهبتها عميد المسرح العربي يوسف وهبي وضمها إلي فرقته، حيث عندما كان في تصوير أحد أفلامه طلبت منه أن يجعلها تمثل مشهد في أفلامة وبالفعل أخذها كومبارس في فيلمه “المهرج الكبير”.

ثم قام بضمها إلى فرقته التي أسسها عام 1927 وهي فرقة رمسيس، ومن بعدها قامت بتمثيل عدد من الأفلام، وعملت مع ثلاثي أضواء المسرح في عدد من المسرحيات، وقدمت بهيجة أكثر من 28 فيلما خلال مشوارها الفني.

بهيجة من مناضلين الفن

بهيجة أو ماري تعد من مناضلين الفن وكانت ضد كل ما يمس أو يسئ إلى سمععة المهنة، وشاركت في إعتصام الممثلين وذلك اعتراضاً على قانون 103 لعام 1987، الذي يتضمن تنظيم عمل النقابات الفنية الثلاث.

في هذا الاعتصام تعرفت على المخرج خيري بشارة ولم تكن تعرفه ولكنها تعلم أنه مخرج، وذهـبت إليه وطلبت منه بطريقة كوميدية أن يعطيها دور حيث قالت له”أنا اسمي بهيجة محمد سايقة عليك النبي محمد أديني دور”، في عام 1994 أدت آخر أدوا رها في فيلم “الراية الحمراء” وفي عام 1997 رحلت بهيجة محمد عن عالمنا.