خالد الدرندلي لـ دوت الخليج: من أولويتنا الفوز بكأس أمم أفريقيا

/670627/خالد-الدرندلي-لـ-تحيا-مصر-من-أولويتنا-الفوز-بكأس-أمم-أفريقيا

تحدث خالد الدرندلي في تصريحات، عقب فوزه بمنصب نائب الرئيس بقائمة جمال علام في انتخابات اتحاد الكرة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خالد الدرندلي في تصريحات لموقع "دوت الخليج": "بشكر الجمعية العمومية على وقفتهم معنا وثقتهم فينا، وسنكون بقدر المسئولية ونقدم ما في وسعنا، للإرتقاء بالكرة المصرية".

وأضاف: " لدينا أعمال كثيرة ولكن أبرز أولويتنا في الوقت الحالي بطولة كأس أمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم، فهم مهمين لنا مثلما مهمين لدى الجماهير المصرية، ولا يوجد بطولة أهم من الأخرى فالأثنين مهمين الفوز بأفريقيا والتأهل لكأس العالم".

وأكمل: " سيجتمع المجلس كاملاً ونناقش كل القضايا الهامة، لإتخاذ جميع القرارات الصحيحة لنكون على المسار الصحيح"

وزاد: " تواجدي في مجلس إدارة الأهلي شئ ومنصبي في اتحاد الكرة شئ أخر، ولكن المهمة واحدة هي خدمة الكرة المصرية، ومنصبي الأن يحتم عليا أن أخدم كل الأندية".

رسمياً.. جمال علام يفوز بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

حيث اسفرت الانتخابات على فوز القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد

وجاء كالأتي: قائمة جمال علام 109 صوت قائمة محمد إبراهيم 6 أصوات عدد 1 صوت باطل.

بينما حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد باطل.

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.