/670628/الظهير-الشعبي-القوي-حزب-مستقبل-وطن-الذي-يحمل-هدايا-الرئيس-للمواطن

يشكل حزب مستقبل وطن حالة فريدة من العمل الحزبي والبرلماني النموذجي الذي يتوجه بخدماته إلى المواطنين في كافة ربوع البلاد، سواء في هيئة هدايا عينية أو مساعدات مادية أو تسليم للهدايا الرئاسية أو حتى تحركات تشريعية ورقابية، وهو ماحافظ عليه الحزب طوال السنوات الماضية.

ظهير شعبي

يملك حزب مستقبل وطن كافة المقومات التي تؤهلة للعب الأدوار الشعبية المثالية، من حيث التواجد بين المواطنين على أرض الواقع، رصد مشكلاتهم، البحث لها عن حلول، وذلك من خلال أمانات وهيئات حزبية ضخمة، تسعى في العديد من المناسبات الاجتماعية إلى المسارعة بإنشاء تجمعات وملتقيات و شوادر لبيع السلع الغذائية ومستلزمات المدارس والأدوية والعلاجات الدوائية، بأسعار مخفضة ا بالتعاون فيما بين أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن حزب مستقبل وطن في محافظات الجمهورية.

ويظهر الحزب على الدوام كمساند وداعم للدولة المصرية وشعبها، عبر إصرار من رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والنائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام اشرف رشاد على أن يستهدف تعزيز الدور المجتمعي للحزب عبر التواجد المستمر بالشارع المصري للتعرف على كافة احتياجاته والعمل على تلبيتها بشكل فوري وناجز.

هدايا الرئيس

يعتبر حزب مستقبل وطن أكثر المكونات الحزبية والبرلمانية والنيابية اقترابا والتصاقا بالشارع المصري، حيث يشكل بشكل عملي "نبض الشارع"، الأمر الذي يجعله أكثر الأحزاب تمتعا بالقدرة على المسارعة والمبادرة، بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمنهح الهدايا وترجمة التعهدات الرئاسية لأسرة ما أو عامل أو حالة إنسانية فريدة يلتقيها الرئيس.

ومن خلال العديد من المواقف التي وقعت خلال الفترات الماضية، برهن حزب مستقبل وطن على أنه ومثلما نجح في أن يقود الحياة السياسية في مصر من خلال وجوده في الشارع المصري ومن خلال أنشطته وفعالياته، فإنه كان أيضا الحزب الأجدر بأن يلتقي المواطنين لبحث امنياتهم وتحقيقها وتسليمهم الهدايا الرئاسية بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حزب شعبي

اكتسب حزب مستقبل وطن مكانته التي استطاع من خلالها أن يبادر ليضع شعاره وإسمه على الهدايا المجتمعية التي يوجه بها الرئيس السيسي، لأنه حزب يمثل "رجل الشارع"، وينحاز للمواطن في العديد من المواقف، حتى تلك التي تحتدم فيها المواجهات بين النواب وأعضاء الحكومة تحت القبة، فتجده منحازا للمواطنين على الدوام.

يكتب حزب مستقبل وطن التاريخ، باعتباره أحد أهم الأحزاب المصرية وأوسعها انتشارا، وأجدرها بثقة رجل الشارع العادي الذي يستلم هدية الرئيس من خلال أفراد وكوادر ومندوبي الحزب اللذين يسارعون لترجمة التوجيهات الرئاسية وتلبية المتطلبات الشعبية في آن واحد.